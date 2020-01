Lecce, nonnina in ospedale in stato confusionale: il medico la "cura" cantandole i New Trolls

Febbricitante, disidrata, in anamnesi decadimento cognitivo con amnesia: un'anziana è stata trasportata in queste condizioni all'ospedale di Lecce. E' notte e la figlia si rivolge al medico Antonio Marzo molto preoccupata: "Non ricorda neppure come mi chiamo". Mentre valuta il da farsi, il dottore comincia a intonare a voce alta il ritornello di una canzone dei New Trolls. La signora intona lo stesso pezzo, tra l'incredulità dei presenti, e Marzo la raggiunge per un "duetto".