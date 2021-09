Lecce, crolla un solaio: operaio 39enne muore sul lavoro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro).

L'area è stata sequestrata dal pm di turno Maria Vallefuoco, il quale ha disposto l'autopsia.

Cgil: "Incidenti non più accettabili" - Le tragedie sul luogo di lavoro "sono delle ferite aperte del tessuto sociale ed economico del territorio", hanno commentato le segretarie provinciali di Lecce di Cgil e Fillea, Valentina Fragassi e Simona Cancelli. "Stavolta purtroppo siamo stati colpiti nel vivo,

perché Fabio era un lavoratore iscritto alla Fillea e vicino al nostro sindacato. E' ora di lanciare sul territorio una grande campagna informativa unitaria, perché non è accettabile uscire da casa per lavorare e non tornare più".