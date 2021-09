ansa

Tre persone hanno perso la vita in incidenti sul lavoro nella giornata di mercoledì 8 settembre. Due lavoratori sono morti in Toscana: si tratta di un operaio 55enne che è rimasto schiacciato da due lastre di marmo in un laboratorio a Pietrasanta, in Versilia; e di un agricoltore di 73 anni che è deceduto mentre potava un albero in un'azienda agricola nell'Aretino. La terza vittima, di 59 anni, lavorava in un cantiere della metropolitana di Napoli.