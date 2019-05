Lecce, Claudia è passata da 130 a 60 chili: "Da due anni mi alimento solo con le flebo, aiutatemi"

La vita di Claudia dal 16 marzo 2017 si è trasformata in un incubo. La donna, originaria di Lecce,all'età di 36 anni si è sottoposta a un intervento di gastrectomia verticale parziale, noto anche come sleeve gastrectomy, per ridurre il peso. Claudia pesava oltre 130 chili e dopo l’operazione ne ha persi più della metà.



“Da quel giorno, però, non riesco più a mangiare né a bere – racconta la donna in collegamento con “Pomeriggio Cinque” – e sono costretta ad alimentarmi con le flebo”. Una situazione drammatica, e molto pericolosa per il futuro di Claudia. “Non posso neanche mangiare un gelato quando me lo chiede mio nipote - continua la 38enne - ho tre figli, non posso più fare questa vita, chiedo l’aiuto di qualcuno che mi sappia dire cosa mi sia successo”. Barbara d’Urso ha raccolto l’appello della donna e lo ha invitato i medici a intervenire per risolvere il probelam di Claudia.