Lecce, bambino scomparso nel 1977: identificato il sequestratore

L'individuazione del presunto sequestratore è avvenuta nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa del bambino, riaperta dal pm di Lecce Stefania Mininni dopo l'istanza formulata dal legale della famiglia Romano, l'avvocato Antonio Maria La Scala, presidente di Gens Nova.

Nello mese di febbraio fu arrestato per atti sessuali su minori un 71enne di Taviano (Lecce), che non è l'uomo ora identificato come presunto sequestratore. Il 71enne 40 anni fa fu arrestato con l'accusa di tentata estorsione perché continuava a telefonare ai genitori di Mauro chiedendo denaro in cambio di informazioni su dove si trovasse il bambino. L'uomo fu sospettato del rapimento del piccolo, ma successivamente scagionato.