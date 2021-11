Lecce, 220 migranti sbarcati a Leuca nella notte

ansa

Sono 220 i migranti arrivati nel porto di Leuca nella notte, a bordo di un barcone intercettato dalla Gdf. Si tratta per lo più di somali, pachistani e afgani. Tra loro anche donne e numerosi minori non accompagnati. Ad accoglierli i volontari della Croce Rossa, Caritas e medici Usmaf. Tutti, seppur provati dalla traversata durata 5 giorni dalla Turchia, sono apparsi in buone condizioni di salute.