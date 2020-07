La Notte della Taranta bloccata dal Covid-19, concertone a porte chiuse

Notte della Taranta, 150mila "pizzicati" 1 di 3 Ansa Ansa Notte della Taranta, 150mila "pizzicati" Successo per la 17esima edizione della kermesse, sul palco si sono alternati tantisismi artisti: da Bombino a Roberto Vecchioni e Alessandro Mannarino 2 di 3 Ansa Ansa Notte della Taranta, 150mila "pizzicati" Successo per la 17esima edizione della kermesse, sul palco si sono alternati tantisismi artisti: da Bombino a Roberto Vecchioni e Alessandro Mannarino 3 di 3 Ansa Ansa Notte della Taranta, 150mila "pizzicati" Successo per la 17esima edizione della kermesse, sul palco si sono alternati tantisismi artisti: da Bombino a Roberto Vecchioni e Alessandro Mannarino leggi dopo slideshow

In Puglia brutto colpo per l’organizzazione della storica manifestazione La Notte della Taranta. Le tappe del festival itinerante nei 19 Comuni del Salento sono state annullate in via preventiva, dopo che il Comune di Carpignano (Lecce) ha cancellato la serata prevista il 6 agosto a causa di un focolaio di Covid-19. Confermato invece il concertone del 22 agosto a Melpignano che, però, si svolgerà a porte chiuse.