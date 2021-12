Indagine sul caporalato nel Foggiano, la moglie del prefetto Di Bari si difende: "Assunzioni regolari"

"Io ho un'azienda di ortaggi e cerealicola, non ho bisogno di manodopera straniera. Non ho cose che si tagliano con le mani all'infuori di un piccolo vigneto. Il giorno prima che si iniziasse, ho richiesto i documenti a una persona che conoscevo per tagliare l'uva. Se questa persona era uno straniero? Sì, mi avevano passato questo numero, questo aveva persone per raccoglierle. Le ho assunte regolarmente". Sono le parole di Rosalba Livrerio Bisceglia, indagata nell'inchiesta per caporalato a Foggia, nell'intervista esclusiva a "Controcorrente - Prima serata" in onda stasera su Rete 4.