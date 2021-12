Foggia, la moglie del capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale indagata per caporalato

ipa

La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, è tra le 16 persone indagate in un'inchiesta per caporalato dei carabinieri e della procura di Foggia. L'indagine ha portato all'arresto di cinque persone, due delle quali in carcere. Di Bari ha rassegnato le proprie dimissioni.