Incidente stradale nel Barese, due morti e un ferito grave

Due giovani sulla ventina sono morti e un terzo ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte all'ingresso di Bitonto, sulla via per Palo del Colle (Bari). Per cause da accertare, un'auto ha perso il controllo sfondando il guard rail in prossimità di una curva e ribaltandosi in una scarpata. Nell'impatto hanno perso la vita un 20enne e una 18enne. Un terzo giovane è trasportato in ospedale in gravi condizioni.