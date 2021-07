In vacanza nel Salento, due 19enni denunciano: "Drogate e abusate"

-olycom

Due giovani turiste venete in vacanza nel Salento hanno denunciato di essere state "drogate e abusate". Le diciannovenni erano in un B&B a Gallipoli (Lecce), dove il titolare le ha trovate venerdì mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica. L'uomo ha subito chiamato i carabinieri. A loro le ragazze avrebbero detto di aver subito abusi da due giovani conosciuti la sera prima davanti a un bar della nota località turistica pugliese.