Napoli, 18enne adescata sui social e poi stuprata in un parcheggio

-olycom

Una 18enne ha denunciato uno stupro a Torre del Greco, nel Napoletano, raccontando di essere stata aggredita da un 24enne conosciuto sui social. Il giovane, dopo averla contattata in Rete, avrebbe organizzato un incontro di persona; una volta incontratisi, però, avrebbe condotto la 18enne in un parcheggio e l'avrebbe violentata. Il giorno successivo la giovane si è rivolta alla polizia, che ha sequestrato l'auto del 24enne per rilievi.