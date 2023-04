Ginosa (Taranto), scontro frontale tra due auto: 3 morti e un ferito

Terribile incidente stradale sulla provinciale 580 a Ginosa (Taranto).

Tre persone sono morte e una è rimasta ferita dopo uno scontro frontale tra due auto, per motivi ancora da accertare. A causa del violentissimo impatto sono morti sul colpo due coniugi romeni residenti a Ginosa, lui di 30, lei di 25 anni. Durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Taranto è deceduto un giovane di 27 anni, Alessandro Calabrese, residente a Marina di Ginosa. Il ferito è ricoverato a Castellaneta: le sue condizioni non sarebbero gravi.