Gelato a 95 euro, Flavio Briatore spegne la polemica: "Intervista di due anni fa, sul turismo in generale"

In diretta, Paparella spiega anche perché il famoso cono — chiamato "Lo scettro del re" — abbia un prezzo così elevato. "È un gelato preparato con zafferano iraniano, la spezia più pregiata e costosa al mondo", racconta. Non si tratta di un semplice cono da passeggio, ma di un’esperienza strutturata: "Prevediamo un percorso a porte chiuse di un’ora e mezza, con degustazione olfattiva e non olfattiva. Poi il cliente assiste alla mantecazione e alla vestizione del gelato. È il risultato finale di un processo che dura tre giorni".