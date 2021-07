Gallipoli, bimbo di 5 anni risucchiato da bocchettone piscina: è grave

IPA

Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato risucchiato e rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell'acqua della piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi della tragedia in corso e dare i primi soccorsi. I carabinieri che indagano sulla vicenda hanno ispezionato la struttura.