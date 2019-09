"Che belle gambe! A che ora aprono?". E ancora: "Che differenza c'è tra una donna e un cane? Il costo del guinzaglio". Cresce online l'indignazione per queste frasi sessiste diffuse sulle bustine dello zucchero distribuite in un bar di Taranto. A denunciare per primo il caso è la pagina Facebook "Donna a Sud". Tra gli utenti è scattata subito la caccia al locale, non indicato dall'anonimo segnalatore, né la marca del prodotto.