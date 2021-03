Foggia, volo tarda 12 ore e perde la laurea del figlio: risarcito

ansa

Non riesce ad arrivare in tempo alla seduta di laurea del figlio a causa di un ritardo di 12 ore del volo che da Bari lo avrebbe portato a Bergamo. Per questo un uomo di Torchiarolo, nel Brindisino, ha trascinato in tribunale la compagnia aerea Ryanair, che, ora, a seguito della sentenza emessa dal giudice di Pace di Bari Marilia Bonelli, è stata condannata a risarcire i danni economici e morali al genitore brindisino. Pari a circa 900 euro.