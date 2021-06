Foggia, truffa all'Inps per avere invalidità: tre arresti

ansa

La polizia e la guardia di finanza di Foggia hanno arrestato tre persone con l'accusa truffa ai danni dell'Inps. Un medico e un funzionario amministrativo dell'Inps, unitamente a un dipendente del patronato Caf hanno ricevuto denaro e altre utilità da soggetti, indagati nell'ambito dell'ndagine, in cambio del riconoscimento di invalidità totali anche in assenza di visita medica, per elargire da parte dello Stato indebiti emolumenti.