Foggia, pregiudicato ucciso durante la festa per l'Italia: ferito il nipotino

agenzia

Un 42enne con precedenti per droga, Matteo Anastasio, è stato ucciso a colpi di pistola a San Severo, nel Foggiano, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli europei di calcio. Al momento dell'agguato, Anastasio era in sella a uno scooter con il nipote di 10 anni, che è rimasto ferito. La polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per chiarire la dinamica.