Euro 2020, a Milano 15 feriti nei festeggiamenti: tre sono gravi

Ansa

A Milano 15 persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente, durante i festeggiamenti in piazza Duomo per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. I tre ricoverati d'urgenza sono 20enni: due di loro sono arrivati in ospedale in codice rosso per lesioni varie, tra cui quelle da bombe carta. Durante la notte sono stati segnalati anche disordini e vandalismi in diversi punti della città.