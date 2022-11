Foggia, precipita elicottero con a bordo 7 persone: nessun sopravvissuto

Tragedia a Foggia, dove è precipitato un elicottero A109 con a bordo cinque passeggeri, tra cui una 13enne, e due piloti.

Non ci sono sopravvissuti. L'ultimo contatto radio era stato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano: area sulla quale era in corso un temporale. Il velivolo, in servizio nella tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti, apparteneva alla società di trasporto aereo Alidaunia.