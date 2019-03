Foggia, discarica di Deliceto smaltisce gli scarti nel fiume tra i campi

La discarica smaltisce il percolato nel ruscello, in mezzo ai campi dove si coltivano grano, pomodori e broccoletti. “Striscia la notizia” ha seguito il percorso di un tubo di scarico dell’impianto di Deliceto, in provincia di Foggia. “Vedete, finisce nel fiume, c’è un sacco di schiuma”, sostiene l’inviato mostrando la fuoriuscita del materiale di scarto.



La trasmissione manda in onda anche le parole di un ex lavoratore, che rimane nell’anonimato: “Spesso smaltiscono il percolato, di notte, nel fiume perchè costa troppo farlo diversamente". “Quando lavoravo lì - continua l'operaio - mi perquisivano affinchè non filmassi nulla con il telefono". Il responsabile dell'impianto, contattato dalla trasmissione, non ha dato nessuna risposta.