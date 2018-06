7 giugno 2018 12:00 Scarichi abusivi ad Avellino: le acque del fiume Sabato diventano rosa La zona è vicino a un importante polo industriale e non è la prima volta che vengono effettuati scarichi abusivi da parte degli stabilimenti

Sono diventate rosa le acque del fiume Sabato che attraversa il comune di Tufo, in provincia di Avellino. A pochi metri dal sito contaminato, si trova il nucleo industriale di Pianoardine. Non si può ancora stabilire però da quale stabilimento sia stato effettuato lo sversamento abusivo di sostanze inquinanti. L'Arpac, Agenzia regionale per la protezione ambientale, si sta occupando dei rilievi per capire cos'abbia provocato l’ennesimo danno all'ecosistema del corso d’acqua irpino.

La denuncia"Spero che Arpac e carabinieri riescano a risalire a chi si è reso protagonista di questo nuovo scempio del nostro ambiente naturale", ha detto a Repubblica Franco Mazza, del comitato "Salviamo la nostra Valle del Sabato, salviamo la nostra vita". E’ stato proprio lui a far partire la denuncia, postando su Facebook la foto delle acque inquinate. "Credo si sia ormai raggiunto un livello di tale sfacciataggine da ritenersi i padroni del mondo" ha commentato a fianco dell’immagine.

L'esposto alla ProcuraL’Arpac sta svolgendo le analisi dell'acqua per capire di quali sostanze inquinanti si tratti. Intanto le associazioni ambientaliste presenteranno un esposto alla Procura di Avellino e sollecitano i sindaci dei comuni attraversati dal fiume a impegnarsi in un’azione di prevenzione e contrasto: "Ringraziamo quei cittadini sensibili e coraggiosi che non si sono trincerati dietro a una colpevole indifferenza", si legge in una nota diffusa da MoviMentiLocali di Tufo, "e che con il loro tempestivo intervento hanno contribuito a segnalare l’episodio. Un’attenzione che speriamo sia condivisa da tutta la cittadinanza dei diversi comuni della Valle del Sabato".