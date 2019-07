Foggia, da 14 anni vivono nei container: donne bloccano strada

Per protestare contro le condizioni igieniche in cui vivono all'interno di 50 container, un gruppo di donne ha bloccato una strada a Foggia, rovesciando sull'asfalto cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Nei container di via San Severo abitano da oltre 14 anni, sistemati lì dal Comune in via provvisoria, 45 nuclei familiari, per un totale di cento adulti e 60 bambini, che sono in attesa dell'assegnazione di una casa popolare.