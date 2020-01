Foggia, corteo antimafia per rispondere all'escalation criminale | Emiliano: "Non ci fermeranno"

Foggia si schiera contro le mafie. Per le via della città pugliese ha sfilato un corteo organizzato dalle associazioni Libera di Don Ciotti e Avviso Pubblico. L'iniziativa, intitolata "Foggia Libera Foggia", è stata promossa per rispondere all'escalation criminale nei primi giorni dell'anno: tre incendi, a due bar e una macelleria; l'omicidio del commerciante d'auto Roberto D'Angelo; e l'attentato dinamitardo all'auto del manager sanitario Cristian Vigilante, testimone in un'indagine contro la mafia foggiana.