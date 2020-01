Foggia, attentato dinamitardo nella notte: terzo episodio in 5 giorni

Un attentato dinamitardo è stato compiuto a Foggia nella zona del cimitero dove una bomba è stata fatta esplodere sotto la Discovery Range Rover di un residente della zona. La deflagrazione ha provocato ingenti danni ad altre sei auto parcheggiate e ai negozi vicini. Paura in tutto il quartiere. E' il terzo attentato compiuto in città negli ultimi cinque giorni. E poche ore prima un uomo è stato ucciso in un agguato.