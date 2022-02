Foggia, calciatore di colore insultato da ultrà e avversari: "Torna nella giungla negro di m..."

"Io non ho reagito, ho anche avuto il supporto dei miei compagni di squadra", ha detto Abdoulaye Fofana ai microfoni della tv locale Norba24. L'arbitro per evitare una rissa in campo ha sospeso l'incontro mentre la squadra di casa vinceva per 3 a 2 sull'Altavilla Irpina partita valida per il campionato di Prima Categoria.

"Il giorno dopo il presidente dell'Altavilla Irpina mi ha scritto per chiedere scusa da parte della società, dei giocatori e dei tifosi", ha detto ancora Fofana. Di diverso avviso Giuseppe Danza, presidente dell'Heraclea Calcio, che milita nel campionato dilettanti di prima categoria (girone C): "All'andata abbiamo chiuso un occhio ma stavolta andremo per vie legali, vogliamo tutelare il nostro ragazzo che al termine della partita è anche scoppiato in lacrime".