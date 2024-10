Femminicidio Gravina in Puglia, parlano in lacrime le figlie: "L'ha uccisa per vendetta"

Le figlie di Maria Arcangela Turturo hanno spiegato al programma di Canale 5 che il padre negli ultimi anni era cambiato, era diventato più dolce e comprensivo. Dietro a questo cambiamento in realtà, secondo loro, si nascondeva un motivo più subdolo: "Si voleva vendicare di mia madre", racconta una delle due. E prosegue: "Un giorno davanti a tutti noi le aveva promesso: 'arriverà il giorno in cui ti ucciderò ". La figlia confessa di aver invitato la mamma ad andarsene più volte, ma lei non l'ha mai ascoltata perché teneva troppo alla sua casa e a suo marito. "Quando litigava veniva da noi, ma poi voleva tornare a casa sua. Si sentiva un peso per noi, non lo era affatto", conclude piangendo.