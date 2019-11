Ex Ilva, la Procura di Taranto ha aperto un'indagine contro ignoti

La Procura di Taranto ha aperto un' indagine contro ignoti dopo l' esposto denuncia presentato dai commissari dell'ex Ilva per "fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell'economia nazionale". Per il momento il procuratore Carlo Maria Capristo non ipotizza reati, ma è quasi certo che saranno quelli commessi a danno dell'economia nazionale.

Di Maio: "Li trasciniamo in tribunale" Parole pesanti da Luigi Di Maio, a cui un giornalista ha chiesto se sarà sufficiente l'intervento della magistratura per trattenere ArcelorMittal a Taranto. "Questo lo vedremo - ha risposto il ministro -. Una cosa è certa, trascineremo la multinazionale in tribunale e chiederemo di rispettare i patti con lo Stato. Quella multinazionale ha firmato un contratto con lo Stato e quindi con il popolo italiano, e se pensa di potersene andare credendo di avere di fronte uno Stato che le dice 'vai pure, non succede nulla', ha sbagliato Stato e governo". E su un'ipotesi di piano B chiarisce: "Parlarne oggi significa dare la migliore via d'uscita ad ArcelorMittal. L'azienda deve sentire la pressione di tutti i cittadini e del sistema Italia. Già parlare di piani sulla nazionalizzazione o altra cordata è un modo per dire puoi andare, tanto abbiamo un'alternativa. Per me il piano A, B o C si chiama ArcelorMittal e vedremo in tribunale tra settimane quale sarà l'esito della procedura d'urgenza".

I sindacati: "Non fermeremo le centrali elettriche" Non intendono cedere neanche i sindacati di categoria del settore elettrico che, in merito al cronoprogramma di sospensione degli impianti comunicato dalla multinazionale, in seguito all'avvio della procedura di retrocessione dei rami d'azienda, avvertono: "I lavoratori delle centrali non procederanno ad alcuna fermata degli impianti e di conseguenza le segreterie territoriali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl Reti, Uiltec-Uil e Ugl-Chimici, rigettano al mittente la improvvida comunicazione aziendale".

Zingaretti: "Il governo faccia presto" Il segretario del Pd Nicola Zingaretti dà ragione agli operai e afferma: "Il governo deve fare di tutto accelerando i tempi del confronto con l'azienda per evitare lo spegnimento, sarebbe un segnale drammatico. le soluzioni sono in mano a Conte, che ha deciso giustamente di avocare la gestione del dossier. La tempistica deve essere contratta: gli altoforni spenti possono dare il via a una curva drammatica. Bisogna chiedere al governo una tempestività che è importante".

Catalfo: "Inaccettabile la proposta dell'azienda" La proposta dell'azienda "è inaccettabile" secondo il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che spiega: "ArcelorMittal aveva chiesto di andare in deroga delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Io ho opposto un secco no".

Emiliano: "Vogliono far cadere il governo" Secondo il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano "ArcelorMittal sta cercando di mettere in crisi politica il governo italiano, sta facendo qualcosa senza precedenti nell'economia internazionale. Mai vista una cosa del genere". Rincara la dose il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: "Quello che stanno facendo è illegittimo, c'è un accordo che va applicato. Inaccettabile l'idea di spegnere gli impianti. Non saremo complici di una scelta del genere".

Confindustria, Boccia: "La rincorsa ad alibi e colpe non serve "Bisogna uscire da questa secca in cui stiamo entrando. Non serve la rincorsa agli alibi e alle colpe, ma servono soluzioni importanti nell'interesse del Paese e di un territorio che è il nostro Mezzogiorno che ha bisogno e fame di lavoro". A dirlo, in merito al caso Ilva, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ad Asti all'assemblea annuale dell'Unione industriale provinciale. "Noi - ha aggiunto - ci auguriamo che si venga a interpretare un concetto di sostenibilità ambientale sociale ed economica e si salvaguardi la sostenibilità in questo senso".