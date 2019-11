ArcelorMittal investe 6 miliardi di euro per un'acciaieria in India: addio all'Italia più vicino

Con il dichiarato investimento da 6 miliardi in India, la strategia di ArcelorMittal si fa più chiara: uscita del gruppo siderurgico dall'Italia e dall'Ilva di Taranto, dove avrebbe dovuto impegnarsi finanziariamente con una cifra molto simile, per investire nel far east. Il danno per il nostro Paese sarebbe enorme, con migliaia di nuovi disoccupati in un'area, il Sud, dove la mancanza di lavoro si fa più sentire.