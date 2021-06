Ex Ilva, arrestato l'avvocato Pietro Amara

Amara è stato in passato consulente legale di Ilva. Ai magistrati lombardi l'avvocato siciliano rilasciò dichiarazioni sulla presunta loggia Ungheria. Il pm milanese Paolo Storari consegnò poi i verbali dei suoi interrogatori all'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo.

L'inchiesta che ha portato all'arresto di Amara è la stessa che nel maggio 2020 aveva già fatto scattare i domiciliari per l'allora procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo, pure lui raggiunto da una nuova misura cautelare dell'obbligo di dimora eseguita dalla guardia di finanza. L'ordinanza comprende anche misure cautelari nei confronti di altri indagati.

Il caso Capristo - Per quanto riguarda Capristo, i fatti contestati risalirebbero al periodo nel quale era procuratore a Taranto e riguarderebbero anche l'ex Ilva. Nel maggio 2020 Capristo è stato arrestato (e tornato libero ad agosto) nell'ambito di un'altra inchiesta per la quale è attualmente a processo per tentata concussione, falso in atto pubblico e truffa aggravata.