Ex carabiniere ucciso a fucilate nel Salento: arrestato il padre dell'ex compagna

La ricostruzione della vicenda

L'uomo arrestato era indagato insieme alla moglie Rossella Manieri, di 62 anni, per omicidio premeditato. Secondo l'accusa, i due da tempo si stavano adoperando per salvare in ogni modo il matrimonio della figlia con il marito. Quindi, stando alle indagini, il fidanzamento tra la figlia e il 46enne Nestola rappresentava per Aportone un ostacolo al loro progetto. Da qui sarebbe nato il piano messo a punto dal 70enne di uccidere l'ex militare.