facebook

La Corte di Assise di Appello di Bari ha condannato alla pena di 26 anni e 6 mesi di reclusione Antonio Colamonico per l'omicidio della ex Bruna Bovino, estetista 29enne italo-brasiliana uccisa a forbiciate a Mola di Bari il 12 dicembre 2013. "Mia figlia non c'è più, non tornerà più e nessuna sentenza potrà restituirmela, ma dopo 8 anni finalmente è stata fatta giustizia", le parole della madre della vittima.