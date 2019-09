Estetista di Andria tatua gratis le sopracciglia delle donne malate di cancro: "Le aiuto a sentirsi belle"

Monica, quando hai deciso di far partire quest'iniziativa?

Cinque anni fa una mia cliente e cara amica è morta di tumore. Casualmente, qualche mese dopo ho assunto sua figlia Natasha che ora è divenuta parte della mia stessa famiglia. Insieme abbiamo tatuato sopracciglia a molte donne sottoposte a chemioterapia. Quando arrivavano davanti alla cassa non ce la sentivamo di farle pagare. Abbiamo pensato di trasformare un gesto spontaneo in un progetto più ampio e così in un post su Facebook abbiamo informato che da qual momento in poi il tatuaggio sarebbe stato gratis per tutte le donne malate di cancro.



Come è stato accolto questo progetto?

Inizialmente in poche conoscevano l'iniziativa del mio centro. Noi non ci siamo pubblicizzate molto e le clienti arrivavano dopo aver seguito il consiglio di altre donne. Poi, pian piano la voce si è diffusa e ora ci conoscono in tutt'Italia. Ricevo richieste di appuntamenti da ogni città, purtroppo però io non posso muovermi da Andria. Per questo ho chiesto l'aiuto dei miei colleghi.



Conosce altri centri estetici che hanno seguito il suo esempio?

Ho ricevuto il supporto e l'appoggio di molti estetisti e parrucchieri che hanno deciso come me di regalare trattamenti a chi può averne bisogno per stare meglio in un periodo difficile. Stiamo pensando di pubblicare una lista in cui ogni donna d'Italia può trovare il centro più vicino a casa.



Un gesto come il suo quanto può essere importante per una donna?

Ho visto molte ragazze giovani non rassegnarsi all'idea di vedere il proprio volto trasformato, altre che invece non si curavano di questi aspetti estetici e che sono state convinte a venire nel mio centro da mariti, fidanzati o amiche. Quando combatti certe battaglie, può sembrare inutile occuparsi di piccoli dettagli. Ma la gioia di vedersi belle allo specchio, di riconoscere il proprio sguardo può aiutare ad alleggerire il grave peso con cui queste donne coraggiose devono fare i conti.