Delitto Avetrana, Corte Ue boccia il ricorso di Sabrina Misseri e Cosima Serrano

Secondo la narrazione di Buccolieri, il giorno del delitto Cosima avrebbe afferrato Sarah per i capelli costringendola a salire nella vettura dove c'era la figlia Sabrina. Il fioraio sostiene di aver solo "sognato" la scena ma per i giudici il suo racconto corrisponde alla realtà. A credere nella tesi del sogno è invece Michele Misseri, lo zio della 15enne uccisa, tornato in libertà dopo la condanna a 8 anni di carcere per occultamento di cadavere.