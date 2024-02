Delitto di Avetrana, l'avvocato di Michele Misseri: "Tornerà a lavorare in campagna, ci sono persone che gli vogliono bene"

"Michele Misseri? Tornerà a lavorare in campagna". In vista della scarcerazione dell'uomo, condannato per soppressione di cadavere, "Quarto Grado" torna sul delitto di Avetrana e ospita l'avvocato che ne cura gli interessi: Luca La Tanza.

"Ci sono persone che gli vogliono bene e che sono disponibili, quantomeno all'inizio a dargli una possibilità lavorativa", continua il legale, specificando di essere già stato contattato un anno e mezzo fa da un'azienda agricola interessata a lui.

Per quanto riguarda invece l'omicidio di Sarah Scazzi, per cui sono state condannate all'ergastolo la cugina e la zia, Misseri sembra sperare ancora in un cambiamento: "Il collegio difensivo delle due donne ha fatto ricorso alla corte di giustizia europea, pertanto la vicenda potrebbe riservare ancora qualche sorpresa".