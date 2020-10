Covid, per aggirare il Dpcm festeggiano il compleanno in autogrill

tgcom24

Festa di compleanno in un'area di sosta in A14 per aggirare i divieti del nuovo dpcm. E' successo in Puglia, dove un gruppo di 15 persone ha pensato di organizzare un party in piena regola, in barba alle nuove norme anti-Covid, proprio in un'area dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Questi punti ristoro, infatti, non devono sottostare all'obbligo di chiudere i battenti alle 18 come per tutti gli altri ristoranti e locali italiani.