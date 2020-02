Coronavirus, primo caso positivo in Puglia nel Tarantino

C'è il primo caso di positività da coronavirus in Puglia, lo comunica il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Si tratta di una persona residente nella provincia di Taranto sembra proveniente da Codogno in Lombardia. "Il paziente - riferisce Emiliano - viveva a suo dire da solo. Il decorso dell'influenza è regolare e allo stato senza complicazioni". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui