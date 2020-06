Coronavirus, in Salento la simulazione di una festa patronale

"Mattino Cinque" è andato a Corigliano d'Otranto, in Salento, per raccontare le difficoltà per il comparto degli ambulanti che lavorano nelle feste patronali e nelle sagre di paese. Un settore bloccato, che rappresenta una delle attrazioni turistiche della zona, come spiega la sindaca della cittadina in provincia di Lecce, Dina Manti. Nel paese è stata fatta una simulazione con le distanze, marcate sul terreno, anche per i musicisti della banda.

“Noi dal Salento vogliamo reinventarci con una proposta visionaria, valutando i numeri e la sicurezza sanitaria. Ma con le feste patronali – sottolinea la prima cittadina - esprimiamo i sentimenti collettivi e le emozioni che sono il trattore della puglia e del Salento. La Regione – conclude Manti - sta lavorando per fare un tavolo tecnico che individui le linee guida per la ripartenza di questi eventi, che tengono insieme la comunità”.