Cerignola, sversamento di liquami industriali nel canale Lagrimaro

Un canale di scolo color grigio asfalto. Così si presenta il Lagrimaro, canale di sversamento della zona industriale di Cerignola, in provincia di Foggia. Basta infatti risalire per poche centinaia di metri gli argini per notare liquami che finiscono direttamente nel rigagnolo, fortemente inquinato. Pinuccio, l'inviato di "Striscia la Notizia", ha chiesto spiegazioni a Michele Cirulli: "Questo canale nacque per evitare che l’acqua piovana ristagnasse in campagna, ma dopo il piano regolatore che ha approvato l’ampliamento industriale – racconta il direttore di marchiodoc.it – la situazione è degenerata. Questo canale è diventato un ricettacolo di sostanze inquinanti". Colpa di certe aziende presenti nel territorio: "Ci sono le prove che alcune di queste fabbriche scaricassero liquami direttamente dentro il canale di scolo".