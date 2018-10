Corsica, la chiazza di carburante in mare si allarga a 20 chilometri

Si è allargata a 20 chilometri la chiazza di carburante nel Mediterraneo. Il cosiddetto olio pesante era fuoriuscito dallo scontro tra due navi domenica mattina a circa 14 miglia da Capo Corso. L’allarme inquinamento era scattato subito, con l’arrivo di diverse unità specializzate in operazioni di contenimento. La macchia però si è ulteriormente estesa in lunghezza, come si vede dalle immagini dei satelliti Esa.

Lo scontroLa collisione era avvenuta tra una motonave tunisina e una nave portacontainer battente bandiera cipriota. Nessun ferito, ma circa 600 metri cubi di “fuel oil” sversati in mare. Le autorità francesi e quelle italiane hanno circoscritto la scia d’olio, che si è allungata di circa venti chilometri e si è allargata di 300 metri. Per supportare il suo contenimento, si è attivata anche la Regione Liguria attraverso l’Arpal, l'Agenzia regionale di protezione ambientale, che dispone di un simulatore per il monitoraggio ambientale. Mentre la Commissione europea segue lo sviluppo delle operazioni, il ministro francese per la Transizione Ecologica, Francois De Rugy, ha rassicurato, definendo la situazione “sotto controllo”.