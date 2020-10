Casa tugurio a Bari, i vicini di Angela e Lello: "Rischiamo di trovare i loro cadaveri"

I vicini di Angela e Lello sono davvero preoccupati: "Devono essere aiutati, perché dobbiamo trovare cadaveri se si può intervenire prima?". Così Vincenzo, un ragazzo che abita nel palazzo del quartiere Libertà di Bari dove vivono nel degrado più totale i due fratelli che da tempo la trasmissione "Mattino Cinque" sta cercando di aiutare.

"La sporcizia non è il problema fondamentale, ma lo stato psicologico di queste persone, Angela mi ha chiesto aiuto, abbiamo il dubbio - rivela uno dei condomini - che in casa succedano cose molto gravi". I vicini raccontano inoltre che il padre di Angela e Lello è morto nella stessa casa per setticemia e all'interno dell'abitazione erano stati trovati anche le carcasse di due cani.



In diretta su Canale 5 è intervenuta anche l'assessore alle Politiche sociali Bari 2, Francesca Bottalico che sta seguendo il caso: il Comune ha chiesto un nuovo intervento dell'Asl e venerdì ci sarà una visita psichiatrica per i due fratelli, che già in passato erano stati ritenuti capaci di intendere e di volere. I diretti interessati hanno però ribadito, ancora una volta, di non volere aiuti da esterni, anzi hanno cacciato l'inviato di "Mattino Cinque" e i vicini: "Vogliamo essere lasciati in pace, adesso basta".