Calimera (LE), il nipote dell'anziano picchiato dal medico: "Ora è in ospedale e fatica a muoversi"

Hanno fatto il giro della rete le immagini dell'anziano aggredito con schiaffi, pugni e calci da un medico di base a Calimera, nel Leccese. L'aggressione è stata filmata da un passante: l'anziano era andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa dai sanitari del 118 mentre il medico è stato arrestato.

A "Pomeriggio Cinque" Vincenzo, nipote dell'uomo, ha raccontato quanto accaduto: "Mio zio aveva da poco cambiato il medico di base - ha spiegato - era lì per chiedere delle spiegazioni riguardo una visita ortopedica. Ora è in ospedale perché è stato aggredito con calci e pugni e attualmente fa fatica a muoversi per i colpi ricevuti".