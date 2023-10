San Vito dei Normanni (Brindisi), la sorella della 17enne aggredita: "Uscita dalla rianimazione ora è in ripresa"

La 17enne accoltellata all'addome da un vicino a San Vito dei Normanni (Brindisi) "è uscita dalla sala di rianimazione ed è in fase di ripresa". Lo fa sapere Lidia Manti, la sorella della giovane intervistata a "Pomeriggio Cinque". "Adesso, però, ha molta paura di uscire", spiega la donna che poi racconta cosa è accaduto la notte del primo ottobre: "Mia sorella ha aperto la porta perché pensava fossi io, poi è stata aggredita dal vicino di casa".

I carabinieri hanno fermato il presunto autore del gesto, un 52enne, accusato di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe citofonato nella notte a casa dei vicini e poi avrebbe colpito la ragazza che gli avrebbe aperto la porta di casa. Pare che l'aggressore soffra di problemi psichici.

"Sapevamo che non stava bene e che viveva da solo, ma non eravamo a conoscenza dei problemi psichici - aggiunge la sorella della 17enne che poi racconta di essere in buoni rapporti con il 52enne - non ci sembrava in nessun modo aggressivo e pericoloso".