Brindisi, corpo donna in congelatore: da autopsia no segni violenza

A Brindisi non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo di Maria Prudenza Bellanova, l'82enne di Ceglie Messapica, il cui cadavere è stato trovato martedì dai carabinieri in un congelatore nella villetta in cui viveva con il figlio.

E' quanto è emerso dall'autopsia compiuta dal medico legale. Il figlio della pensionata, Angelo Bellanova, ascoltato dai carabinieri dopo la scoperta del cadavere, ha riferito che la morte sarebbe avvenuta il 17 novembre per cause naturali. L'uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere.