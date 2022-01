Bombe nel Foggiano: controlli e decine di perquisizioni

Ansa

Centinaia di agenti della Polizia di Stato e di militari dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito decine di perquisizioni e controlli a tappeto, in più aree sensibili di Foggia e della provincia, alla ricerca di armi, droga ed eventuali latitanti da catturare. Un'operazione di controllo del territorio disposta in seguito agli attentati, nove in otto giorni, compiuti dall'inizio dell'anno contro commercianti di Foggia e San Severo.