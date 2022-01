Bombe Foggia, Lamorgese: "Lo Stato fa sentire la sua presenza con risorse aggiuntive"

Ansa

"C'è tanta aspettativa da questo comitato provinciale, lo vediamo, lo sentiamo e ce ne rendiamo conto per la presenza di tanti giornalisti. Io ritengo una cosa: lo Stato, oggi come oggi, non può che far sentire la sua presenza in maniera forte, decisa e compatto. E come? Mettendo risorse aggiuntive". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Foggia, dopo gli attentati ai danni di esercizi commerciali in città e a San Severo.