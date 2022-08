Bimbo morto a Brindisi, l'addio tra palloncini bianchi e supereroi

All'uscita del feretro dalla chiesa, sono stati lanciati in aria dei palloncini bianchi. In sottofondo c'era la canzone preferita di Ivan: la colonna sonora de "La bella e la bestia". "Il colore di questa liturgia è il bianco perché il bianco esprime la bellezza della vita. Siamo qui oggi per salutare Ivan ma soprattutto per ringraziarlo. La sua vita è stata una vita ricca di luce fino a quando ha smesso di giocare e ha iniziato a combattere veramente. Ha lasciato i fucili di plastica e ha iniziato una battaglia combattendola dentro di sé quotidianamente e che oggi si risolve come nessuno voleva che si risolvesse. Il male che lo ha aggredito e contro cui ha combattuto non ha vinto e non ha avuto l’ultima parola. È morto anche lui. Ivan, che è stato un guerriero e un combattente, ci ha insegnato che il bene ha sempre l’ultima parola", ha detto durante l'omelia - come riporta il sito locale GoFasano - il parroco di Montalbano don

Gianluca Dibello

Il 3 luglio, associazioni di volontari da tutta Italia e anche dall'estero trasformarono Montalbano in una piccola Disneyland con oltre 150 figuranti per esaudire un desiderio di Ivan. Infatti, il sogno del piccolo era andare a Eurodisneyland. Era tutto pronto per il viaggio ma poi l'aggravarsi della malattia impedì a lui e alla sua famiglia di partire.