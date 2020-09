Bari, uccise figlia di 3 mesi: condanna passa da 16 anni a ergastolo

Giuseppe Difonzo, 32enne di Altamura, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso "volontariamente e con premeditazione" la figlia Emanuela di 3 mesi. La piccola fu soffocata nel sonno la notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016. Per questo la Corte di Assise di Appello di Bari ha modificato la pena per l'uomo, che in primo grado era stato condannato a 16 anni. I giudici hanno accolto l'appello della Procura sulla qualificazione dei reati.