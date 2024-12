Bari, tassista accoltellato da due clienti: il video shock

Francesco mostra i lividi e le ecchimosi sul corpo e mostra all'inviata del programma di Mario Giordano racconta l'angoscia di quei momenti. "Mentre lui mi pugnalava lei ha cercato di strapparmi via il borsello e più vedeva che non riusciva a prenderlo più mi pugnalava", racconta il tassista. "Credo che se il mio collega non fosse passato da lì loro avrebbero continuato all'infinito. Nonostante la faccia angelica ho visto una ferocia senza senso", aggiunge.